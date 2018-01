Líder, Palmeiras B abre rodada da A-3 A 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 começa neste sábado com três partidas. Logo pela manhã, às 11 horas, o Palmeiras B, líder do Grupo 1, com 27 pontos, enfrenta no Parque Antártica o Primavera, que é oitavo, com seis pontos. Outros dois jogos serão disputados à tarde e seis completarão a rodada domingo. O Palmeiras está invicto na competição e com uma campanha de 100% de aproveitamento. Venceu seus nove jogos e desponta como grande favorito ao título da temporada. No duelo do quinto e sexto colocado do Grupo 1, o São José recebe o ECO-Osasco, às 15 horas. Pelo mesmo grupo, o vice-lanterna Taboão da Serra vai à Suzano, enfrentar o ECUS, que está em sétimo, com nove pontos, às 18 horas. Na primeira fase a briga é para ficar entre os quatro primeiros colocados que continuarão lutando pelo título. Os dois últimos colocados de cada grupo serão rebaixados, automaticamente, para a Série B em 2006. Confira os jogos da rodada: sábado - 11 horas - Palmeiras-B x Primavera; 15h30 - São José x ECO-Osasco; 18 horas - ECUS x Taboão da Serra; domingo - 10 horas - Grêmio Barueri x Itararé; 11 horas - São Vicente x Mauaense; 15 horas - Ferroviária x XV de J aú; Monte Azul x SEV; Jaboticabal x XV de Piracicaba; 16 horas - Barretos x Independente.