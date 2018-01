Líder perde mais uma na Série A3 Mesmo tendo sofrido sua terceira derrota consecutiva, o Noroeste ainda lidera o Campeonato Paulista da Série A3, com 38 pontos. Nem a estréia do experiente técnico Luis Carlos Martins acertou o time contra o XV de Jaú, com o adversário fazendo 1 a 0 no clássico regional. A 22ª rodada foi completada neste domingo. Mas a briga para chegar às semifinais está muito acirrada. Três clubes dividem a vice-liderança, com 37 pontos: Barretos, Taubaté e Oeste. Outros três clubes estão com 36 pontos: Taquaritinga, Palmeiras B e Sertãozinho. O destaque da rodada foi a vitória do Barretos sobre o Sertãozinho, por 3 a 1, com mais um gol de Magno, artilheiro da competição com 20 gols. Na briga para fugir do rebaixamento, o Garça (20) conseguiu uma importante vitória, por 3 a 1, sobre a Ferroviária (23). Esta foi a primeira vitória do Garça sob o comando do técnico José Luiz Soares. Resultados da 22ª rodada: Barretos 3 x 1 Sertãozinho, Garça 3 x 1 Ferroviária, Taubaté 3 x 0 Jaboticabal, União Mogi 0 x 0 Independente, XV Jaú 1 x 0 Noroeste, XV Piracicaba 2 x 0 Oeste, EC Osasco 3 x 1 Palmeiras B e Internacional 0 X 2 Taquaritinga. Classificação: 1) Noroeste 38 pontos; 2) Barretos, Taubaté e Oeste 37; 5) Taquaritinga, Palmeiras B e Sertãozinho 36; 8) Osasco 34; 9) XV de Piracicaba e Internacional 31; 11) XV de Jaú 29; 12) Jaboticabal 24; 13) Ferroviária 23; 14) Independente 22; 15) Garça 20; 16) União Mogi 12.