Líder, Portuguesa faz ´clássico´ com o Palmeiras B pela A-2 Tentando manter a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-2, a Portuguesa enfrenta o Palmeiras B nesta quarta-feira, às 20h30, no Canindé. Depois de três jogos sem vencer (uma derrota e dois empates), a Portuguesa voltou a vencer na rodada passada, quando fez 1 a 0 no Oeste e recuperou a liderança da Série A-2. Agora, está com 27 pontos, com três a mais do que o União São João, que está em segundo lugar. "Reassumimos a ponta e agora todos vão querer nos vencer. E temos de estar atentos com isso, uma vez que não podemos baixar o ritmo que estamos atuando", avisou o técnico da Lusa, Vagner Benazzi. Mas o Palmeiras B está embalado: depois da vitória sobre o Nacional, chegou aos 15 pontos, na 11ª posição. Quem busca recuperação é o União São João, que sofreu uma goleada de 6 a 1 para o Botafogo na rodada passada. Nesta quarta-feira, o adversário do time de Araras será o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O jogo desta quarta-feira é uma boa chance para o União São João se reabilitar. Afinal, o Guarani, apesar de toda a sua história, faz péssima campanha na Série A-2: com apenas 12 pontos, está na 17ª colocação. Em terceiro lugar no campeonato, com 22 pontos, o São José também tem uma boa oportunidade nesta quarta-feira, mesmo jogando fora de casa. Irá enfrentar o lanterna Osvaldo Cruz, que somou apenas sete pontos até agora. Confira os jogos da 12ª rodada da Série A-2: Quarta-feira Nacional x Botafogo (15h) Atlético Sorocaba x Mogi Mirim (19h) Portuguesa x Palmeiras B (20h30) Guarani x União São João (20h30) Osvaldo Cruz x São José (20h30) Bandeirante x Oeste (20h30) Internacional x Mirassol (20h30) Portuguesa Santista x Taubaté (20h30) Comercial x XV de Jaú (20h30) Quinta-feira Rio Preto x Taquaritinga (15h)