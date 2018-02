Líder Schalke encara Bayern de Munique pelo Alemão A partida deste sábado entre Schalke 04 e Bayern de Munique, que coloca frente a frente o líder do Campeonato Alemão e o atual bicampeão, é destaque da 27.ª rodada da competição. O Bayern já foi descartado da luta pelo título. Na quarta posição e a nove pontos do Schalke, a equipe precisaria de muitas combinações nas últimas oito rodadas para chegar ao tri. Com isso, resta ao clube bávaro a luta pelo terceiro lugar, necessário para que se classifique à Liga dos Campeões, e também a possibilidade de atrapalhar o caminho do Schalke rumo ao título. O maior beneficiado pela derrota do time de Gelsenkirchen em Munique será o Werder Bremen, que enfrenta o Energie Cottubs e pode conquistar a liderança já que igualaria em pontos com o Schalke - mas com vantagem no saldo de gols. Para o jogo contra o Bayern, o Schalke não contará novamente com o meia brasileiro Lincoln, que ainda tem dois jogos de suspensão. Para os bávaros, a partida chega justo antes do duelo de ida contra o Milan pelas quartas da Liga dos Campeões, e um mal resultado pode desanimar a equipe com vistas à competição européia. O Stuttgart, terceiro colocado, jogará também no sábado em casa, contra o Alemannia Aachen. Já o Bayer Leverkusen visita o Mainz, que conseguiu uma recuperação extraordinária no segundo turno e escapou da zona de rebaixamento. Porém, a equipe precisa de pontos para não passar sufoco nas rodadas finais. A rodada se completa com as seguintes partidas: Arminia Bielefeld x Borussia Dortmund, Nuremberg x Hertha Berlim, Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt, Bochum x Hannover e Hamburgo x Wolfsburg.