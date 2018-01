Líder Sociedad só empata com Malaga O Real Sociedad só empatou com o Malaga, por 2 a 2, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Com este resultado, a equipe mantém a liderança, com 36 pontos, seis a mais que o Real Madrid, que ainda joga neste domingo contra o Valencia, no Santiago Bernabeu. O grande vencedor da rodada foi o Barcelona, que com a tranqüila vitória, por 3 a 0, sobre o Recreativa Huelva, no Nou Camp, pulou da 13ª para a oitava colocação no campeonato, com 22 pontos. Fábio Rochemback, Loren (contra) e Cocu fizeram os gols. Outros resultados deste domingo: Alaves 2 x 1 Espanyol e Villarreal 4 x 3 Atletico de Madrid.