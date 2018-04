Liderado por Sobis, Tigres se torna primeiro semifinalista da Libertadores O Tigres é o primeiro time classificado às semifinais da Copa Libertadores. Na noite de terça-feira, o time mexicano contou com uma atuação decisiva do atacante brasileiro Rafael Sobis, autor de um gol e que deu o passe para outro, na vitória por 2 a 0 sobre o Emelec, no Estádio Universitario de Nuevo León. Assim, o Tigres avançou com um placar global de 2 a 1, pois havia perdido o jogo de ida, no Equador, por 1 a 0.