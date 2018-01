Liderança da B3 é do Águas de Lindóia O Águas de Lindóia assumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série B3, ao vencer o Paulistano de São Roque, por 2 a 0, neste sábado à tarde, no Estádio Leonardo Barbieri. Na outra partida deste sábado, Ranchariense e Comercial de Tietê empataram sem gols, no Estádio Francisco Franco, em Rancharia. O Ranchariense está em terceiro lugar na classificação do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B3, com nove pontos. O Comercial está na sexta posição, com 5 pontos. A quinta rodada será completada neste domingo, com mais oito jogos.