Liderança dividida na Série B1 O returno do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão, teve início neste sábado. A favorita Ferroviária empatou em casa, por 2 a 2, com o Batatais pelo Grupo 1, enquanto no Grupo 2 três clubes dividem a liderança: Grêmio Barueri, Santa Ritense e Ecus Suzano. Mesmo empatando na Fonte Luminosa, a Ferroviária manteve a liderança do Grupo 1, com 19 pontos. O Monte Azul continua bem perto, com 17, após a vitória por 3 a 1 sobre o Linense. O Fernandópolis confirmou sua força em casa ao vencer o Jalesense, por 2 a 1, chegando aos 13 pontos. A surpresa da rodada foi a primeira vitória do Paraguaçuense, em casa, ao fazer 2 a 0 sobre o Tupã. O Grupo 2 está muito equilibrado. O Grêmio Barueri assumiu a liderança contando com a sorte, porque venceu o XV de Caraguatatuba, por 3 a 2, no litoral, com um gol nos acréscimos. O Barueri, após três vitórias seguidas, chegou aos 16 pontos, junto com Santa Ritense, que empatou fora de casa sem gols, com o União Mogi. O Ecus Suzano também chegou aos 16 pontos, mas apenas empatou em casa sem gols com o Velo Clube. Quem voltou a decepcionar foi o Capivariano que em seu campo perdeu para o Palestra por 2 a 1. Confira os resultados: Paraguaçuense 2 x 0 Tupã; Ferroviária 2 x 2 Batatais; Monte Azul 3 x 1 Linense; União Mogi 0 x 0 Santa Ritense; XV de Caraguá 2 x 3 Grêmio Barueri; Capivariano 1 x 2 Palestra, Fernandópolis 2 x 1 Jalesense e ECUS-Suzano 0 x 0 Velo Clube. Classificação: Grupo 1 - 1) - Ferroviária - 19 pontos; 2) - Monte Azul - 17 pontos; 3)Linense - 14 pontos; 4) Jalesense e Fernandópolis - 13 pontos; 6) Batatais 7; 7) Tupã - 6 pontos, 8) - Paraguaçuense - 3 pontos. Grupo 2 - 1) ECUS-Suzano, Santa Ritense e Grêmio Barueri - 16 pontos, 4) Palestra - 15 pontos; 5) Velo Clube - 10 pontos; 6) XV de Caraguá - 8 pontos; 7) Capivariano - 7 pontos; 8) União Mogi - 3 pontos.