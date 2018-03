Liderança em jogo no Paulista da B-2 Dois jogos abrem a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, neste sábado à tarde. O destaque fica por conta do jogo no Circuito das Águas, que vale a liderança temporária do Grupo 1. O Águas de Lindóia, líder ao lado da Jalesense, com sete pontos, recebe a Penapolense, que vem em terceiro, com um ponto a menos, no estádio Leonardo Barbieri, às 15 horas. Quem vencer passa a liderar a chave. Fechando a rodada, pelo Grupo B, o lanterna Guarujá, que ainda não pontuou na competição, tem pela frente o Joseense, de São José dos Campos. Os dois times estão mal na competição e precisam da vitória para ainda sonhar com um possível acesso à Série B1 (Quarta Divisão) em 2004. Veja como será a quarta rodada: sábado - 15:00 - Águas de Lindóia x Penapolense; Guarujá x Joseense. Domingo - 10:00 - Pirassununguense x Jalesense; 11:00 - Campo Limpo x Itararé; Jabaquara x Grêmio Barueri; 15:00 - Radium x Serra Negra; Campinas x Elosport.