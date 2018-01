Liderança faz Flu ficar mais atento A liderança no Campeonato Brasileiro, ao lado da Ponte Preta, deu uma certeza aos jogadores do Fluminense: a de que, a partir de agora, a equipe será mais visada pelos adversários. Por isso, atletas e comissão técnica prometem redobrar a atenção para o confronto de sábado contra o Paraná, em Volta Redonda. "Quem não quer derrotar o líder do campeonato?", declarou o zagueiro Igor, ciente de que sapato alto, relaxamento nos treinamentos e desatenção podem ser cruciais para que o Fluminense deixe de ocupar as primeiras colocações no Brasileiro. "Seriedade é fundamental e o grupo sabe disso". Sobre o Paraná, Igor não demonstra nenhum menosprezo. Pelo contrário. Disse que é um adversário difícil de ser superado e elogiou a dupla de ataque formada por Borges e Renaldo. "Ambos têm qualidade e precisam ser marcados de perto", afirmou o defensor, que terá mais uma oportunidade no time titular por causa da contusão de Fabiano Eller e da suspensão automática de Antônio Carlos.