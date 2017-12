Liderança não convence os argentinos A Argentina assumiu a liderança das Eliminatórias da Copa de 2006, mas ainda não convenceu sua torcida e a imprensa local. Com a vitória sobre a Venezuela - 3 a 2 em Buenos Aires, na quarta-feira -, os argentinos chegaram aos 22 pontos, contra 20 do Brasil - derrotado pelo Equador, 1 a 0, em Quito, também na quarta. Mesmo com a vitória, os torcedores argentinos não ficaram tão satisfeitos. Gostaram de ter tomado o lugar do Brasil, mas continuam desconfiados. Segundo os jornalistas do país, uma equipe do nível da Argentina não pode sofrer tanto para vencer a Venezuela - em 14 jogos entre as duas seleções, venceram todas as partidas. "Escutei algumas críticas à seleção argentina, mas não concordo porque os adversários também jogaram bem e tivemos muitas chances de gol", disse o atacante Saviola, que marcou um gol. Quem gostou mesmo do resultado foi o técnico José Pekerman, que aos poucos começa a colocar seu planejamento em prática. "Os jogos nos dão muitas opções e algumas conclusões", comentou. E a imprensa argentina não perdeu a chance de provocar a seleção brasileira. A capa do jornal Olé, um dos mais importantes diários esportivos do país, estampou a frase "Equador, o grande amigo do peito", referindo-se à vitória sobre o Brasil, que permitiu à Argentina assumir a liderança.