Liderança não melhora clima no México O México fez o que precisava e assegurou nesta quarta-feira o primeiro lugar do grupo B da Copa das Confederações, ao empatar com a Grécia por 0 a 0, em Frankfurt. A seleção mexicana já entrou em campo classificada e vai enfrentar agora a Argentina, domingo, pelas semifinais. Mas a delegação do México foi abalada antes do jogo pela expulsão dos zagueiros Salvador Carmona e Aarón Galindo. Segundo a imprensa do país, os dois foram afastados porque deram positivo em exame antidoping anterior feito pela Federação Mexicana. Os sites dos jornais El Universal e Reforma divulgaram nesta quarta-feira que os exames mostraram a presença de nandrolona nos dois zagueiros. Anteriormente, chegou a se especular que Galindo e Carmona tinham sido punidos por uma medida disciplinar por envolvimento em confusão na festa de comemoração pela vitória contra o Brasil, no domingo. Os jogadores, ambos do Cruz Azul, já voltaram ao México. Os dois foram titulares nas vitórias contra o Japão (2 a 1) e Brasil (1 a 0), tornando-se importantes desfalques para a seleção mexicana no restante da Copa das Confederações.