Líderes acirram disputa no Italiano Os líderes não bobearam na Itália. Milan e Juventus venceram neste sábado, na abertura da 27ª rodada e continuam dividindo a ponta - agora com 60 pontos. O Milan derrotou a lanterna Atalanta por 2 a 1 graças a um gol de Pirlo aos 49 minutos do segundo tempo e a Juve derrotou a Roma no Estádio Olímpico pelo mesmo placar, num jogo em que a arbitragem foi muito contestada. Na próxima rodada, o Milan receberá a Sampdoria e a equipe de Turim jogará novamente fora de casa - em Verona, contra o Chievo. O Milan mostrou mais uma vez que está com muita sorte. Pela terceira vez em oito rodadas no segundo turno, o time conseguiu a vitória no último lance da partida. Neste sábado, o herói foi Pirlo. Com o jogo empatado - gols de Ambrosini e Makinkwa -, ele pegou um rebote dentro da área e mandou de primeira para o meio do gol. Não houve tempo nem para que o time da casa desse a saída. ?Foi um jogo muito difícil. A Atalanta jogou bem, e criou várias chances. A vitória foi um excelente resultado, que poderá nos ajudar terça-feira no jogo contra Manchester pela Liga dos Campeões?, disse. A Juventus venceu em Roma com dois gols muito contestados. No primeiro, marcado de cabeça por Cannavaro, houve reclamação de impedimento. E no segundo, a falta foi cometida fora da área e o árbitro marcou pênalti, que Del Piero converteu. Jogos deste domingo: Fiorentina x Reggina; Inter x Lecce; Livorno x Palermo; Messina x Lazio; Parma x Cagliari; Sampdoria x Chievo; Siena x Brescia; Udinese x Bologna.