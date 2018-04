Líderes Arsenal, City e Liverpool jogam em casa no Campeonato Inglês

SÃO PAULO - A acirrada luta pela primeira posição do Campeonato Inglês prosseguirá neste sábado com três candidatos ao título em campo: Arsenal (líder com 48 pontos), Manchester City (segundo colocado com 47) e Liverpool (quarto, com 42). O Chelsea, terceiro com 46, receberá o Manchester United no domingo.

O City tem arrasado os adversários em seu estádio, e tem tudo para manter sua alta média de gols (59 em 21 rodadas) diante do Cardiff, que está na zona de rebaixamento. Os atacantes Negredo e Dzeko estão em ótima fase, e Agüero, recuperado de lesão muscular, está em condição de começar a partida. "Agüero jogou 20 minutos no meio da semana (vitória por 5 a 0 sobre o Blackburn pela Copa da Inglaterra) e foi bem. Ele pode ser titular", disse o técnico Manuel Pellegrini.

O Arsenal terá pela frente em seu estádio o Fulham, outro time que luta para não ser rebaixado. "Todos os jogos são duros, mas não podemos perder pontos contra times que estão na parte baixa da tabela", afirmou o técnico Arsène Wenger. O Liverpool também jogará em casa, contra o Aston Villa. O destaque do time é o atacante uruguaio Luis Suárez, artilheiro do campeonato com 22 gols - nove a mais do que Agüero, segundo colocado.