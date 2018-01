Líderes da A3 jogam neste sábado A 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3 começa neste sábado, com três jogos. E os líderes do grupo 1 e 2, respectivamente XV de Piracicaba e Palmeiras-B, estarão em campo. A rodada será completada domingo, com seis partidas. O Palmeiras-B, que perdeu a invencibilidade no meio da semana para o Eco-Osasco, busca reencontrar o caminho das vitórias contra o Grêmio Barueri, às 19 horas, no Parque Antártica. Será o duelo dos dois melhores times do grupo 1. O Palmeiras-B lidera com 30 pontos, enquanto o Grêmio Barueri também vem fazendo boa campanha e ocupa a vice-liderança, com 23 pontos. Este jogo será transmitido, ao vivo, pela Rede Vida de Televisão. Ainda pelo grupo 2, o ECUS de Suzano terá a estréia do técnico Marcos Falopa, contratado na última quinta-feira, para tirar o time da sétima posição, com 13 pontos, e levá-lo às quatro primeiras colocações. O desafio será às 18 horas, contra o Itararé, terceiro colocado com 19 pontos, numa campanha surpreendente para quem subiu direto da extinta Série B2. E no grupo 1, o XV de Piracicaba lidera com 20 pontos e vai a Limeira, pegar o quarto colocado, Independente, que tem 15, a partir das 16 horas.