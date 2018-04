Líderes da Copa FPF jogam amanhã Guarani e Osasco, líderes dos grupos 8 e 9, respectivamente, jogam neste sábado à tarde pela segunda rodada da Copa Federação Paulista. Nesta fase, os 24 clubes formam seis grupos com quatro times cada, classificando os primeiros colocados e os dois melhores segundos colocados no geral. O Guarani vai a Ribeirão Perto enfrentar o Comercial. A partida começa às 16 horas. O time de Campinas tem 3 pontos, seguido por Santos e Comercial, que têm 1, enquanto o União São João amarga a lanterna, com nenhum ponto. O Osasco joga também fora de casa contra o Noroeste, em partida que começa às 19 horas. No grupo 9, o time de Osasco tem três pontos, seguido do Noroeste e Santo André, ambos com 1, e o Barbarense, que está na lanterna, sem nada.