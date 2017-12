Líderes da seleção procuram dar total apoio a Ronaldo Dois dos principais líderes da seleção brasileira, os laterais Cafu e Roberto Carlos, revelaram que estão procurando dar total apoio ao atacante Ronaldo, que passa por má fase com seguidos problemas de saúde. Capitão e o mais experiente do elenco, Cafu contou que o atacante está bem e disposto a mostrar seu melhor futebol na seqüência da Copa do Mundo. "Vi o Ronaldo muito motivado. Estive com ele na academia (na manhã desta quinta). Está tudo bem. E tudo isso não afetou o grupo, que quer ajudá-lo muito", disse o lateral-direito. Antes mesmo de Ronaldo passar pelo seu último problema de saúde - queixou-se de tontura e dor de cabeça na quarta, sendo levado ao hospital para exames -, Cafu já havia manifestado sua intenção de ajudar o companheiro. Horas depois da estréia vitoriosa sobre a Croácia, o lateral-direito contou que tinha certeza de que o atacante irá melhorar seu desempenho dentro de campo. Colega de Ronaldo no Real Madrid e em outros dois Mundiais, Roberto Carlos revelou o que o atacante precisa agora, para superar os problemas. "Vejo o Ronaldo super bem. Ele está feliz. Mas a gente tem que dar mais confiança e carinho para ele. No jogo, temos tocar mais a bola para ele e fazê-lo correr", afirmou o lateral-esquerdo. "Temos que tirar um pouco o peso em cima dele e dividir com o grupo."