Líderes da Série B1 apenas empataram Mesmo enfrentando dificuldades, Ecus e Primavera continuam invictos e dividem a liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B1, Quarta divisão. Os dois atuaram fora de casa e empataram. O Ecus garantiu o 1 a 1 com o Capivariano, enquanto o Primavera segurou o zero a zero com o Guarulhos. Pelo Grupo 1, o Linense conseguiu um excelente resultado fora de casa ao vencer o Monte Azul, por 2 a 0. Desta forma, manteve a liderança com 15 pontos, dois a mais que Santa Ritense e Batatais. No confronto dos vice-líderes, em casa o Batatais perdeu para o Santa Ritense, por 1 a 0. Resultados da rodada: Mauaense 1 x 0 União Mogi, Capivariano 1 x 1 Ecus, Guarulhos 0 x 0 Primavera, XV de Caraguatatuba 2 x 2 Palestra, Monte Azul 0 x 2 Linense, Fernandópolis 1 x 2 Tupã, Velo Clube 0 x 0 Lemense e Batatais 0 x 1 Santa Ritense. Classificação: Grupo 1 - 1) Linense 15; 2) Santa Ritense e Batatais 13; 4) Tupã 11; 5) Lemense 8; 6) Monte Azul 7; 7) Velo Clube 6 e 8) Fernandópolis 4. Grupo 2 - 1) Ecus e Primavera 17 pontos; 3) Mauaense 10; 4) Palestra e Capivariano 9; 6) União Mogi 6; 7) Guarulhos 5 e 8) XV de Caraguatatuba 2.