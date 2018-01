Líderes da Série B2 jogam amanhã Os dois primeiros colocados da fase final do Campeonato Paulista da Série B2 abrem a 10ª rodada neste sábado, às 15 horas. Jalesense e Águas de Lindóia jogam em casa e, se vencerem, seguem em primeiro e segundo lugar, respectivamente, da quinta divisão estadual. Com 17 pontos, o Jalesense enfrenta o Serra Negra. Já o Águas de Lindóia, que tem 16, joga contra o Elosport. Confira os outros jogos da 10ª rodada, no domingo: Joseense x Pirassununguense e Itararé x Grêmio Barueri.