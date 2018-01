Líderes do Espanhol jogam amanhã A 17ª rodada do Campeonato Espanhol começará neste sábado com duas partidas que envolverão quatro dos cinco primeiros colocados. O Real Madrid, vice-líder com 33 pontos, jogará em Vigo contra o Celta - quinto, com 27. E o Valencia, que está em quarto com 28 pontos, receberá a líder Real Sociedad, que tem 36 e é a única equipe invicta da competição - 10 vitórias e seis empates. Só o La Coruña, terceiro com 29, não jogará neste sábado. O Real Madrid é o time mais embalado do campeonato. Ganhou as últimas cinco partidas e marcou 18 gols, o que dá média de 3,5 por jogo. O entrosamento entre os "cinco magníficos" (Roberto Carlos, Zidane, Figo, Raúl e Ronaldo) começa a pesar e por isso o time conseguiu reduzir de oito para três pontos a distância que o separa da Real Sociedad. Na partida deste sábado, o único desfalque será o zagueiro Hierro, suspenso. Seu substituto será Pavón. O volante brasileiro Flávio Conceição conquistou a confiança do técnico Vicente del Bosque e continuará na equipe ao lado do francês Makelele, deixando o argentino Cambiasso na reserva. O jogo será especial para Raúl, que vestirá a camisa do Real Madrid pela 300ª vez na Primeira Divisão - sua estréia foi contra o Zaragoza, dia 28 de outubro e 1994, sob o comando de Jorge Valdano, que hoje é o diretor geral do clube. Apesar da constelação de craques do clube, ele é o jogador preferido pela torcida. E, aos 25 anos, tem um currículo de fazer inveja: ganhou três Campeonatos Espanhóis, três Copas dos Campeões, duas Supercopas da Espanha, uma Supercopa da Europa e dois Mundiais Interclubes. Além disso, foi artilheiro do Campeonato Espanhol duas vezes, da Copa dos Campeões outras duas, é o maior artilheiro em atividade na Primeira Divisão Espanhola (147 gols), o maior artilheiro da história da seleção (29 gols) e foi eleito o melhor atacante da Copa dos Campeões nas três últimas edições. "Meu sonho é fazer um gol que dê um título para a Espanha." O Celta terá três brasileiros em campo: o lateral-esquerdo Silvinho, o meia Edu (ex-São Paulo) e o atacante Catanha. O desfalque será o meio-campista russo Mostovoi, machucado. No Estádio Mestalla, o Valencia não pode pensar em outro resultado que não seja uma vitória sobre a Real Sociedad. Se perder, ficará a 11 pontos da líder. O grande problema do técnico Rafa Benitez será a ausência do meia argentino Pablo Aimar, que é o jogador mais criativo do time. Ele foi expulso na derrota por 4 a 1 diante do Real Madrid na rodada passada. Mas a Real Sociedad também tem os seus problemas. Os meias Xabi Alonso e De Pedro, machucados, continuarão fora da equipe. A boa notícia é que o técnico francês Reynald Denoueix contará com a volta do iugoslavo Kovacevic, artilheiro do time com nove gols. ?Do jeito que está a classificação, este jogo tornou-se muito importante para nós. Se ganharmos, abriremos uma grande vantagem sobre um de nossos adversários na luta pelo título", afirmou o meia russo Karpin.