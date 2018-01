Líderes do Italiano jogam amanhã Juventus, Milan e Inter de Milão entram em campo neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, com a cabeça voltada para os confrontos pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, na próxima semana. A líder Juve tem dois pontos de vantagem sobre o vice Milan (53 a 51) e, em terceiro, aparece a invicta Inter com 42 pontos. A Juventus irá enfrentar o Messina, fora de casa. E não terá o atacante francês Trezeguet, gripado, e o checo Nedved, que ainda se recupera de uma contusão e está sendo preparado para o jogo de terça contra o Real Madrid. A missão do Milan parece um pouco mais fácil. No San Siro, recebe o Cagliari, que apesar da oitava posição não tem feito bom jogos como visitante. Pensando no jogo contra o Manchester United, o técnico Carlo Ancelotti poupará o meia Kaká e o zagueiro Nesta. ?De agora em diante temos de jogar sério. A diferença é mínima. Não podemos falhar?, avisou Ancelotti. A Inter de Milão não terá vida fácil contra a Udinese, fora de casa. Será o confronto entre o terceiro e o quarto colocado, com apenas dois pontos de diferença de um para o outro ? 42 a 40. O ataque milanês será formado por Adriano e Vieri ? Recoba ficará no banco.