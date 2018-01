Líderes do Italiano jogam amanhã Com a cabeça dividida entre a briga pela liderança no Campeonato Italiano e a partida de volta das quartas-de-final da Liga dos Campeões - jogarão no meio da semana -, os líderes Milan e Juventus (66 pontos) estarão em campo neste sábado, na abertura da 30ª rodada do torneio nacional. Será o reinício do Campeonato Italiano depois de um intervalo de três semanas - não houve jogo dia 27 por causa do jogo da seleção contra a Escócia pelas Eliminatórias e no fim de semana passado por causa da morte do papa João Paulo II. O Milan receberá o Brescia (com transmissão da ESPN/Internacional às 13 horas) e não terá Kaká nem o zagueiro Stam, ambos suspensos. Além disso, Nesta e Kaladze reclamam de dores musculares e podem ficar fora. Mas esses problemas não tiram o sono do técnico Carlo Ancelotti. "Fazer um rodízio entre os jogadores nessa altura da temporada é fundamental." Seu colega Fabio Capello, da Juventus, tem a mesma opnião. "Daqui para a frente, será importante sempre mudar dois ou três jogadores a cada partida. O desgaste na reta final do campeonato e da Liga dos Campeões será muito grande", explicou. Neste sábado, a Juventus jogará fora de casa contra a Fiorentina. O atacante francês Trezeguet, com dores no tornozelo esquerdo, está vetado. E o treinador não anunciou quais os titulares que descansarão. Os dois líderes do Italiano terão jogos decisivos no meio da semana. Na terça-feira, o Milan enfrentará a Inter com a vantagem de ter ganho o jogo de ida por 2 a 0. Poderá perder por um gol de diferença para chegar às semifinais da Liga dos Campeões. E a Juve receberá o Liverpool na quarta-feira. Como perdeu na Inglaterra por 2 a 1, uma vitória por 1 a 0 a classificará. No outro jogo deste sábado, a Inter jogará fora de casa contra o Bologna.