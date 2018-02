Líderes do Paulista da Série A-3 fazem duelo em Araraquara O Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, vai ser palco neste domingo do jogo mais atrativo da oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. A líder e invicta Ferroviária, com 17 pontos, vai receber o XV de Piracicaba, vice-líder, com 16 pontos. Mesmo eliminada da Copa do Brasil pelo Juventude, ganhou em casa por 3 a 1 e perdeu fora por 2 a 0, a Ferroviária pretende se concentrar somente no seu principal objetivo: buscar a classificação e lutar pelo título da temporada. O XV é um adversário tradicional e promete dar trabalho, bem como lutar pelo acesso. Outro jogo importante vai reunir, em Votorantim, Votoraty e Linense. O Olímpia recebe o Independente. A Santacruzense recepciona o Catanduvense. Em Guarulhos, o Flamengo enfrenta o União Barbarense, que estreará o técnico Paulo César Catanoce, ex-Botafogo, no lugar de Rafael Camarotta. ECO, com cinco pontos, e SEV, com seis, lutam para fugir do rebaixamento. Atrás de pontos ainda jogam Araçatuba e Mauaense, e União Mogi e Francana. À tarde, em jogo isolado, o Monte Azul pega, em casa, o Primavera. Confira os jogos da 8.ª rodada: Sábado São Carlos 2 x 0 São Bernardo Domingo ECO x SEV (10h) Votoraty x Linense (10h30) Ferroviária x XV de Piracicaba (11h) Araçatuba x Mauaense (11h) Flamengo x União Barbarense (11h) Santacruzense x Catanduvense (11h) União Mogi x Francana (11h) Olímpia x Independente (11h) Monte Azul x Primavera (15h)