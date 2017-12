Líderes em campo no Campeonato Inglês Arsenal, Chelsea e Manchester United jogam neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês, de olho na liderança. O líder Arsenal (30 pontos), fora de casa, tem um difícil jogo contra o Birmingham, quinto colocado (20). O vice-líder Chelsea - apenas um ponto atrás do Arsenal - enfrenta o Southampton, nono colocado (17), fora de casa. Torcendo contra está o Manchester United (28), que recebe o lanterna Blackburn (8), às 10h30, no Old Trafford (com transmissão ao vivo da ESPN Brasil). Outros jogos deste sábado: Everton x Wolverhampton; Leeds x Bolton; Leicester x Charlton; Middlesbrough x Liverpool e Newcastle x Manchester City.