Líderes em campo pelo Paulista A-3 Os dois líderes do Campeonato Paulista da Série A-3 vão estar em campo neste domingo, quando serão realizados seis jogos pelo complemento da oitava rodada. O XV de Jaú lidera o Grupo 1, com 15 pontos, enquanto o Palmeiras B é disparado o líder do Grupo 2, com 21 pontos e 100% de aproveitamento. Pelo Grupo 1, o XV de Jaú, na condição de grande favorito, recebe o lanterna Votuporanga, que tem apenas três pontos. O visitante perdeu seu treinador, José Luiz Soares, esta semana, para o Barretos. No seu lugar estréia Ulisses Pontes. O Barretos, de técnico novo, enfrenta a Ferroviária, em Barretos. Os dois times fazem campanhas aquém do esperado. No Grupo 2, o invicto Palmeiras B, fora de casa vai enfrentar o Taboão da Serra, que é o vice-lanterna, somando apenas quatro pontos. O terceiro colocado, o Grêmio Barueri, recebe o Primavera, que está em oitavo. No duelo do quarto e quinto colocados, se enfrentam o São José e o São Vicente, em São José dos Campos. Já o EC Osasco, que está em sétimo, com sete pontos, pega o Ecus, que é sexto, com seis pontos. Chegam à segunda fase apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B em 2006. Confira os jogos deste domingo da 8.ª rodada: 10 horas - Barretos x Ferroviária; 10h30 - XV de Jaú x Votuporanga; 11 horas - EC Osasco x Ecus; Primavera x Grêmio Barueri; e Taboão da Serra x Palmeiras B; 15h30 - São José x São Vicente.