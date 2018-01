Líderes em campo pelo Paulista da A-2 Os líderes estarão em campo nas duas partidas, desta sexta-feira à noite, na abertura da 12.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Em Birigüi, pelo Grupo 1, o líder Bandeirante recebe a lanterna Francana, enquanto que pelo Grupo 2, em Itápolis, o Oeste recepciona o líder e invicto São Bento. Invicto no Estádio Pedro Marin Berbel, o Bandeirante, que continua com 20 pontos apesar da derrota por 3 a 1 para o Botafogo no último final de semana, fará o confronto de opostos com a lanterna Francana, que só tem seis pontos. A novidade do visitante será a estréia do técnico Túlio Tangione Neto, ex-Taquaritinga, no lugar de Wilson Mano. A diretoria do anfitrião até abaixou o preço dos ingressos, esperando casa cheia. O jogo está marcado para as 20h30. Oeste e São Bento fazem um confronto de ataques (cada um com 17 gols), pelo Grupo 2. A partida está marcada para as 20 horas, no Estádio Ildenor Picardi Semenghini, em Itápolis (SP). O que diferencia os dois times é o desempenho de suas defesas. Enquanto o líder isolado São Bento, com 29 pontos, sofreu somente cinco gols, o Oeste, em sétimo, com 12 pontos, foi buscar a bola em suas próprias redes por 21 vezes. A rodada prossegue com mais quatro jogos no sábado e outros cinco no domingo. Confira toda a rodada: Sexta-feira - 20 horas - Oeste x São Bento; 20h30 - Bandeirante x Francana; Sábado - 15 horas - Juventus x Nacional (Cultura); 16 horas - Comercial x Mirassol; 20h45 - Taquaritinga x Botafogo (ESPN Brasil. Domingo - 10h30 - Rio Preto x Sertãozinho; 15 horas - Matonense x Noroeste; Taubaté x Flamengo (Rede Vida); Bragantino x Guaratinguetá; 18h10 - Olímpia x Araçatuba (Cultura).