Líderes empatam pelo Paulista da A-2 No duelo dos líderes que abriu a quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 na noite desta sexta-feira, Bandeirante e Sertãozinho empataram por 0 a 0, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigüi (SP). Com o resultado, ambos continuam dividindo a liderança do Grupo 1, agora com oito pontos. Para não perder a ponta, os dois times priorizaram a marcação. Por isso, o empate foi muito justo. Pela quinta e próxima rodada, no dia 20 de fevereiro, o Bandeirante irá enfrentar o Mirassol, na casa do adversário. Já o Sertãozinho terá pela frente o Taquaritinga, em casa, no dia seguinte. A rodada será completada com mais três jogos no sábado e seis no domingo.