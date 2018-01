Líderes entram em campo na Espanha O calendário no Brasil é ruim ? faz tempo e todo mundo sabe. Mas na Europa também anda estrangulado. O Barcelona volta a campo, neste sábado, apenas 48 horas depois de ter jogado em Atenas, pela Copa da Uefa. O compromisso desta vez será contra o Deportivo La Coruña, atual campeão espanhol. O jogo vale pela quarta rodada do returno do torneio doméstico e as duas equipes ainda sonham com o título. O Barcelona teve uma tristeza e uma alegria nos últimos dias. A frustração veio com os humilhantes 4 a 0 que levou do lanterna Santander, pelo Campeonato Espanhol. O ânimo surgiu com a vitória de 1 a 0 sobre o AEK, no meio da semana, em competição européia. O técnico José Ferrer procura separar as duas situações e aposta no fôlego de seus jogadores. "Em Atenas, não forçamos o ritmo. Preferimos mais tocar a bola", reconheceu, nesta sexta-feira, ao retornar para casa. "Meus atletas sabem dosar energias." O Barça tem 40 pontos, oito a menos do que o Real Madrid, e está em terceiro lugar. O Deportivo fica a meio caminho entre os dois velhos rivais. O time de La Coruña é o vice-líder, com 44 pontos, e enfrentou sensações semelhantes às do Barcelona nos dois últimos jogos. A euforia veio com os 4 a 1 diante do Real Sociedad, no Campeonato Espanhol, na noite de sábado. A preocupação despontou com a derrota por 1 a 0 para o Galatasaray, no meio da semana, pela Liga dos Campeões. O Deportivo volta a jogar com o time turco, na terça-feira, em duelo decisivo para seu futuro no torneio europeu. O líder Real Madrid também tem agenda cheia no sábado. A equipe de Roberto Carlos e Sávio defende a ponta diante do Santander, que se prepara para pregar mais uma peça em adversário de peso. O Real ganhou da Lazio por 3 a 2, pela Liga dos Campeões, e pode poupar alguns titulares contra o rival local. Afinal, no meio da semana volta a jogar contra os italianos. Um empate já garante presença nas quartas-de-final do torneio europeu. O Valencia, quarto colocado na Espanha com 39 pontos, também teve jogo antecipado por causa da Liga dos Campeões. O desafio será contra o Las Palmas, fora de casa, e é bem provável que jogue o argentino Pablo Aymar, sua nova estrela, contratado por US$ 20 milhões. O Valencia empatou em casa com o Manchester, pelo principal torneio interclubes europeu, e também decide sua sorte na terça-feira, na Inglaterra. As outras sete partidas da rodada de final de semana na Espanha ficam para domingo. Celta (27 pontos) x Rayo Vallecano (32), Numancia (20) x Málaga (28), Osasuna (17, na lanterna) x Alavés (30), Mallorca (35) x Bilbao (30), Real Sociedad (18) x Espanyol (30), Zaragoza (27) x Oviedo (27) e Villarreal (35) x Valladolid (29).