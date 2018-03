Líderes ficam no empate na Série A2 São Bento e Mirassol empataram em 1 a 1, neste domingo, no Estádio Válter Ribeiro, em Sorocaba, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. Ambos dividem a liderança do Grupo 4, com quatro pontos, enquanto Bandeirante e Noroeste têm um ponto cada após o empate em 4 a 4. Mesmo jogando em casa, o time sorocabano, que teve a melhor campanha na fase inicial, não conseguiu confirmar seu favoritismo. Após seis jogos dentro do grupo, apenas os dois primeiros colocados vão garantir o acesso para a Série A-1 em 2006. Como era esperado, o jogo foi bastante truncado com os dois times priorizando a marcação. O Mirassol, na condição de visitante, não hesitou em optar por se defender para tentar a vitória nos contra-ataques. Os gols saíram na última parte do jogo. O São Bento abriu o placar, aos 29 minutos, com Júlio César cobrando pênalti sofrido por Ézio. No desespero, o Mirassol se mandou ao ataque e empatou aos 35 minutos com Xuxa, que tocou com categoria após levantamento da esquerda. Ele tocou com o lado do pé, a bola bateu no travessão e entrou.