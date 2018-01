Líderes ganham na rodada da Série B3 Os principais líderes venceram na rodada deste domingo do Campeonato Paulista da Série B-3. O Joseense goleou o Amparo por 4 a 0, fora de casa, e chegou aos 41 pontos no Grupo 1, nove a mais que o Paulista de Caieiras. Na chave 2, o equilíbrio é maior. O Comercial de Tietê manteve a liderança isolada, com 36 pontos, ao vencer em casa o Itararé por 3 a 1. O vice-líder é o Corinthians B, com 35, que ganhou do Tanabi por 2 a 0. A surpresa da rodada foi a derrota, em casa, do Pirassununguense para o Prudentino, por 2 a 0. O time de Pirassunga caiu para a quarta posição, sendo superado pelo Monte Negro, que venceu o Iracemapolense por 4 a 1. Confira os resultados da rodada: Amparo 0 x 4 Joseense; Andradina 1 x 0 Vocem; Comercial Tietê 3 x 1 Itararé; Corinthians B 2 x 0 Tanabi; Gazeta 2 x 1 Catanduvense; Grêmio Barueri 3 x 0 SC Paulista; Jacareí 3 x 1 Águas de Lindóia; Montenegro 4 x 1 Iracemapolense; Paulistano 3 x 1 Guaçuano; Pirassununguense 0 x 2 Prudentino; Ranchariense (5)2 x 2 (4) Elosport; Serra Negra 1 x 0 Ponte Sumaré; União do Vale 3 x 1 Suzano e Osan 5 X 2 Ginásio Pinhalense. Classificação: Grupo 1 - 1) Joseense - 41 pontos; 2) Paulista de Caieiras - 32; 3) Ponte Preta Sumaré - 31; 4) Guaçuano e União do Vale - 28; 6) Jacareí e Amparo - 25; 8) Osan - 24; 9) Grêmio Barueri - 20; 10) Ginásio Pinhalense - 18; 10) Águas de Lindóia - 17; 12) Paulistano - 16; 13) Serra Negra - 15; 14) União Suzano - -5. Grupo 2 - 1) Comercial de Tietê - 36; 2) Corinthians-B - 35; 3) Montenegro - 33; 4) Pirassunguense - 32; 5) Prudentino - 28; 6) Tanabi - 27; 7) Elosport - 26; 8) Itararé - 23; 9) Vocem e Andradina - 20; 11) Iracemapolense - 19; 12) Gazeta - 10; 13) Catanduvense e Ranchariense - -2