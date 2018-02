Líderes jogam fora na 14.ª rodada da Série A-3 do Paulista Os dois líderes da Série A-3 do Campeonato Paulista estarão em ação neste domingo fora de seus domínios, pela 14.ª rodada. A Ferroviária vai enfrentar o Monte Azul, enquanto o Votoraty vai medir forças com o Catanduvense. Outros cinco jogos estão programados. A Ferroviária, com 30 pontos, está animada pela goleada imposta sobre o Primavera, por 4 a 1, mas o Monte Azul, em quarto lugar, com 26 pontos, promete ser um adversário difícil. O Votoraty, com 30 pontos e menor saldo de gols que o time de Araraquara - 20 a 15 -, também terá muito trabalho com o Catanduvense, com 22 pontos, na zona de classificação. Em situações opostas, o SEV, com 13 pontos, enfrenta o São Carlos, com 19. O ECO, vice-lanterna, com sete pontos, enfrenta em Osasco o Olímpia, na zona de classificação, com 23 pontos. O Linense, também com 23, recebe o ameaçado Independente, que possui 12 pontos ganhos. Alguns jogos são importantes na luta contra o rebaixamento, como Flamengo, que tem 15 pontos, contra a Francana, com 11. A Santacruzense, com 15, pega o Primavera, que tem 12. Ao término da primeira fase, os oito melhores times vão seguir brigando pelas quatro vagas de acesso e pelo título da temporada. Os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão. Confira os jogos da 14.ª rodada da Série A-3: SEV x São Carlos (10h) Flamengo x Francana (10h) Catanduvense x Votoraty (10h30) Linense x Independente (10h30) ECO x Olímpia (11h) Santacruzense x Primavera (11h) Monte Azul x Ferroviária (15h)