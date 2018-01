Líderes jogam fora no Paulista da B1 O Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, continua, neste domingo, com a 24ª rodada e a promessa de muita briga pela liderança. O líder Guaratinguetá, com 45 pontos, vai até Batatais enfrentar o time da casa. O Rio Claro, vice-líder com 44 pontos, também terá compromisso fora, diante do Fernandópolis. Os quatro primeiros colocados vão passar à segunda fase na luta pelo título da temporada. Os mais cotados para chegar à outra etapa são Guará, Rio Claro, Lemense, e Linense, enquanto Tupã e Santa Ritense correm por fora. Estes são os jogos da rodada: às 10h - Tupã x Santa Ritense, às 10h30 - Palestra x Linense; 11h - XV de Caraguá x Mauaense; 15h - Fernandópolis x Rio Claro, Batatais x Guaratinguetá e Velo Clube x Guarulhos. Dentro da Série B2, quinta divisão, o grande favorito da rodada é o Ecus de Suzano que recebe, em casa, o Paulista de Caieiras. Quatro times também passam à segunda fase. Confira os jogos de domingo pela Série B2: 11h - Radium x Guaçuano e Lençoense x Corinthians B; 15h - Penapolense x Ponte Preta B, ECUS x Paulista, Palmeirinha x Joseense e Jalesense x Elosport. O Campeonato Paulista da Série B3, equivalente à sexta divisão, chega à fase semifinal com quatro clubes brigando pelas duas primeiras posições que garantirão o acesso à Série B2 em 2003. Há um forte equilíbrio entre os quatro classificados, destacando-se o Jabaquara que é o único invicto da competição. O Barueri é forte por sua organização, a Portuguesa B conta com o apoio do time principal e o Itararé chegou como zebra. Às 11h, em Barueri, o Grêmio Barueri enfrenta a Portuguesa B, enquanto às 15h, em Itararé, jogam Itararé e Jabaquara.