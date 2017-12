Líderes mantêm invencibilidade na B3 O Joseense e o Comercial de Tietê continuam invictos no Campeonato Paulista da Série B3. Neste sábado, o Joseense (18), líder do Grupo 1, goleou o Grêmio Pinhalense (4) por 4 a 0, fora de casa. Pelo Grupo 2, o Comercial de Tietê (18), com 100% de aproveitamento, venceu por 1 a 0 o Andradina (1), que é o saco de pancadas da competição. Em Catanduva, muita confusão na partida entre a Catanduvense e Tanabi. No final do primeiro tempo, quando o Tanabi vencia por 1 a 0, os jogadores e dirigentes do Catanduvense foram para cima do juiz Cristiano Luis Nalesso e ele, acuado, interrompeu a partida. O caso, agora, vai ser discutido no Tribunal de Justiça. Confira os resultados deste sábado: Comercial de Tietê 1 x 0 Andradina; Gazeta 0 (0) x 0 (2) União Iracemapolense; Ginásio Pinhalense 0 x 4 Joseense; Grêmio Barueri 1 (3) x 1 (2) Águas de Lindóia; Guaçuano 2 (2) x 2 (3) Ponte Preta-Sumaré; Itararé 1(3) x 1 (2) Elosport; Osan 3 x 0 União do Vale; Paulistano 4 x 2 Amparo; Pirassununguense 2 x 0 Corinthians-B; Prudentino 0 (3) x 0 (1) Vocem; Ranchariense 3 x 4 Montenegro; Paulista de Caieiras 3 x 0 União Suzano e Serra Negra 1 x 2 Jacareí. Confira a classificação: Grupo 1 1) Joseense - 18 pontos 2) Paulista de Caieiras e Águas de Lindóia - 13 pontos 4) Guaçuano - 12 pontos 5) Osan - 11 pontos 6) Jacareí - 10 pontos 7) União do Vale e Ponte Preta-Sumaré - 9 pontos 9) Grêmio Barueri - 7 pontos 10)Paulistano e Amparo - 6 pontos 12) Serra Negra e Ginásio Pinhalense - 4 pontos 14) União Suzano - 0 Grupo 2 1) Comercial de Tietê - 18 pontos 2) Montenegro - 13 pontos 3) Pirassununguense, Elosport e Prudentino - 12 pontos 6) Corithians-B e Vocem - 11 pontos 8) Itararé - 7 pontos 9) Tanabi e União Iracemapolense - 6 pontos 11) Gazeta e Ranchariense - 4 pontos 13) Cataduvense - 2 pontos 14) Andradina - 1 ponto