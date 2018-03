Líderes mantém vantagem na Série B1 Os líderes Osasco e Palmeiras-B continuam na frente na disputa pelo título da Série B1 do Campeonato Paulista. Ambos jogaram em casa neste domingo e obtiveram sucesso em seus jogos, chegando aos 30 pontos. O EC Osasco goleou o Batatais por 4 a 0, enquanto que o Palmeiras-B venceu o Guapira por 2 a 0, no jogo das equipes paulistanas que disputam a competição. Quem chama a atenção é o Barretos. Neste domingo o time venceu o Sertãozinho por 4 a 1 e, além de conquistar sua segunda goleada consecutiva na competição, ainda se isolou na terceira colocação, com 27 pontos ganhos. Na lanterna está o Guarulhos, que foi derrotado pelo Velo Clube por 6 a 1 e continua com apenas seis pontos na classificação geral. Nesta rodada, quem folgou foi o Tupã, que está na nona colocação com 13 pontos. Resultados da Rodada - Lemense 0 x 2 Ferroviária; EC Osasco 4 x 0 Batatais; Palmeiras-B 2 x 0 Guapira; Barretos 4 x 1 Sertãozinho; XV de Caraguatatuba (2) 0 x 0 (1) Mauaense; Guarulhos 1 x 6 Velo Clube e Fernandópolis 1 x 2 Palestra. Classificação - 1) Palmeiras-B e EC Osasco 30; 3) Barretos 27; 4) Sertãozinho e Velo Clube 23; 6) Batatais 22; 7) Palestra 19; 8) Ferroviária 18; 9) Tupã 13; 10) Guapira e XV de Caraguatatuba 12; 12) Fernandópolis e Lemense 11; 14) Mauaense 8 e 15) Guarulhos 6.