Líderes perdem na 26ª rodada da A3 Mesmo perdendo, o líder Oeste e o vice-líder Palmeiras B, se mantêm na frente na briga pela classificação às semifinais do Campeonato Paulista da Série A3, que neste domingo já chegou à 26ª rodada. Faltando apenas quatro rodadas para o término do returno, continua muito acirrada a briga para chegar às semifinais. O líder Oeste (46) perdeu em casa, por 2 a 1, para o Osasco, agora quarto colocado, com 42 pontos. O vice-líder Palmeiras (43) perdeu, por 1 a 0, no interior para o XV de Piracicaba, que, em franca reação, já soma 41 pontos. Em Bauru, o Noroeste voltou a vencer depois de seis jogos de jejum. Superou o Sertãozinho (40), por 2 a 1, mesmo com muita pressão no adversário, inclusive com um banho de creolina no vestiário do adversário. O Noroeste tem 42 pontos na terceira posição. Estreando o técnico Admir Mello, o Taubaté venceu, a duras penas, o Internacional de Bebedouro (35), por 1 a 0, com um gol de Leonardo aos 45 minutos do segundo tempo. Em Jaú, o XV (33) perdeu por 1 a 0 para o Barretos(41), enquanto em Jaboticabal o time da casa não saiu do empate sem gols com o Taquaritinga(40). O União Mogi, de Mogi das Cruzes, foi rebaixado após perder em casa para o Garça, penúltimo colocado, por 3 a 2. Mesmo vencendo, o Garça, com 24 pontos, ainda luta para evitar a queda para a Série B1 em 2003. A Ferroviária (27) também está ameaçada após perder para o Independente (30), em Limeira, por 2 a 0. Confira os resultados da 26ª rodada: Independente 2 x 0 Ferroviária, Jaboticabal 0 x 0 Taquaritinga, Noroeste 2 x 1 Sertãozinho, Taubaté 1 x 0 Inter de Bebedouro; Oeste 1 x 2 Osasco, União Mogi 2 x 3 Garça, XV de Jaú 0 x 1 Barretos e XV de Piracicaba 1 x 0 Palmeiras B. Classificação - 1) Oeste 46 pontos; 2) Palmeiras B 43; 3) Noroeste e Osasco 42; 5) Barretos e XV de Piracicaba 41; 7) Taubaté, Taquaritinga e Sertãozinho 40; 10) Internacional 35; 11) XV de Jaú 33; 12) Jaboticabal 32; 13)Independente 30; 14) Ferroviária 2 7; 15) Garça 24; 16) União Mogi 14.