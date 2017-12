Líderes perdem na rodada da Série B2 Os líderes do Campeonato Paulista da Série B-2 - quinta divisão - não foram bem na rodada deste domingo. O Primavera, o Santa Ritense e o Monte Azul não somaram ponto. O líder Primavera foi até Lins e foi surpreendido pelo Linense, que venceu por 2 a 1. Apesar da derrota, o time de Indaiatuba permanece absoluto na liderança, já que o vice-líder Santa Ritense empatou em 0 a 0 com o Palmeirinha, mas o time da casa perdeu , nos pênaltis, por 3 a 1. Um dos favorecidos pela queda da elite foi o Rio Claro, que venceu o Jalesense por 4 a 0, deixando para trás o Monte Azul que, em Capivari, perdeu por 1 a 0 para o Capivariano. Na luta contra o rebaixamento, o Radium pode respirar um pouco mais aliviado graças à vitória por 2 a 1 sobre o frágil São Bernardo, que continua sem vencer, ficando mais próximo do que nunca do descenso. Confira os resultados da rodada Radium 2 x 1 São Bernardo; Guaratinguetá 0 x 1 Lençoense, Linense 2 x 1 Primavera, Penapolense (7) 2 x 2 (8) Santacruzense, Capivariano 1 x 0 Monte Azul, Palmeirinha (3) 0 x 0 (1) Santacruzense, Rio Claro 4 x 0 Jalesense, Ecus 1 x 5 Guarujá. Classificação da Série B-2: 1º) Primavera 47 pontos; 2º) Santa Ritense e Rio Claro 42; 4º) Monte Azul 39; 5º) Linense 36; 6º)Guaratinguetá 36; 7º) Lençoense 34; 8º) Santacruzense 30; 9º) Guarujá 29; 10º) Palmeirinha 27; 11º)Capivariano 26; 12) Ecus 24; 13º) Penapolense 21; 14º) Rad ium 15; 15º) Jalesense 9; 16º) São Bernardo 1.