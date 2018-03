Líderes são derrotados na Série A-II Os líderes do Campeonato Paulista da Série A2 foram derrotados na oitava rodada da fase de classificação, neste final de semana que abriu o returno, mas se mantêm na ponta. A Francana caiu diante do Bandeirante, em Birigui, por 2 a 1, mas tem 16 pontos no Grupo 1. A Internacional soma 17 pontos no Grupo 2, embora tenha perdido, sábado à noite, em casa para o Taubaté, por 2 a 1. Só que a classificação ficou bem mais equilibrada. No Grupo 1, por exemplo, a vitória em casa sobre a Francana deixou o Bandeirante na vice-liderança, com 15 pontos. O Olímpia subiu para a terceira posição, com 13 pontos, após vencer em casa, na base da raça, o Comercial, por 3 a 2. O Taquaritinga ficou em quarto lugar, com 12 pontos, depois de empatar em casa com o Araçatuba, em 2 a 2, no sábado à noite. O Botafogo sofreu, mas venceu por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, ao lanterna Rio Preto, por 1 a 0. O jogo marcou a estréia do técn ico Varlei de Carvalho no time de Ribeirão Preto. No Grupo 2, a maior de todas as surpresas, neste domingo, ficou para a vitória do Nacional diante da Matonense por 2 a 1, em Matão, no estádio Hudson Buck Ferreira. O resultado garantiu a vice-liderança aos paulistanos que, agora, somam 14 pontos. A Mato nense, no entanto, permaneceu com dez pontos, caindo para a quinta posição. No Vale do Paraíba, o São Bento voltou a vencer, após 22 dias. Os sorocabanos venceram o São José por 2 a 0, no estádio Martins Pereira, e subiram para quarta posição, com 12 pontos. Os joseenses, com quatro pontos, seguem na lanterna. O jogo entre Bragantino e Flamengo foi interrompido, sábado à tarde, em Osasco, por causas das chuvas. O jogo parou aos 12 minutos do segundo tempo e como não foi realizado três quatros ou 75% do tempo terá que ser remarcado pelo departamento técnico. Os 16 clubes estão divididos em dois grupos. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados, que brigarão pelo título e pela única vaga na elite em 2005. O último colocado, independente de grupo, será rebaixado para a Série A3. Confira os resultados: Internacional 1 X 2 Taubaté; Taquaritinga 2 X 2 Araçatuba; Botafogo 1 x 0 Rio Preto; Olímpia 3 x 2 Comercial; São José 0 x 2 São Bento; Matonense 1 x 2 Nacional e Bandeirante 2 x 1 Francana. Classificação: Grupo 1 - 1) Francana 16 pontos; 2) Bandeirante 15; 3) Olímpia 13; 4) Taquaritinga 12; 5) comercial 11; 6) Botafogo 10; 7) Araçatuba 9; 8) Rio Preto 4. Grupo 2 - 1) Internacional 17 pontos; 2) Nacional 14; 3) Taubaté e São Bento 12; 5) Matonense e Flamengo 10; 7) Bragantino 5; 8) São José 4.