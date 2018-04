Líderes se enfrentam no Paulistão O principal jogo da quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-1, nesta quarta-feira, será realizada entre dois líderes - América e Botafogo -, que se enfrentam no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. O Santo André, outro líder, com sete pontos, defende sua posição diante do invicto Ituano, em Itu. A rodada terá quatro jogos amanhã e um na quinta-feira, entre Mogi Mirim e Juventus, às 20h, em Mogi, com transmissão, ao vivo, pela ESPN Brasil. Por enquanto, dois técnicos perderam emprego. Polozi pediu demissão no União Barbarense, que será dirigido interinamente por Barbosa, ex-ponta direita do XV de Piracicaba. Na Portuguesa Santista, Joãozinho Rosa foi trocado por Gilberto Costa. América x Botafogo - O confronto entre América e Botafogo, às 20h30, no estádio Benedito Teixeira, vale a liderança do Campeonato Paulista da Série A-1. O América espera confirmar a grande atuação diante da Portuguesa Santista, na goleada por 7 a 0. O Botafogo, invicto e também com sete pontos, vai tentar surpreender o adversário nos contra-ataques. Ituano X Santo André - Os dois times devem proporcionar um grande jogo aos torcedores que comparecerem ao estádio Novelli Junior, às 20h30, em Itu. O Ituano soma cinco pontos, mantendo-se invicto e apresentando perspectivas de melhora. O Santo André, líder com sete pontos, está empolgado após a goleada sobre o Mogi Mirim, por 4 a 1. Para o técnico Luiz Carlos Ferreira, o time "está mais entrosado" e a missão agora é somar o maior número de pontos. Os dois técnicos devem manter a mesma formação. Internacional X Rio Branco - O clássico regional promete ser emocionante, nesta quarta-feira, no Limeirão, em Limeira, às 20h30. O técnico Leandro Campos tem elogiado muito seus jogadores, principalmente pela atuação no empate de 1 a 1 com o Botafogo, em Ribeirão Preto. O Rio Branco, mais confiante após a vitória sobre o União São João por 3 a 1, promete ser mais ofensivo, usando três atacantes, mesmo atuando fora de casa. Matonense X União Barbarense - Depois de sofrer duas derrotas seguidas fora de casa, diante do Ituano e do Juventus, a Matonense faz um jogo de "vida ou morte", em seu estádio, em Matão, às 18h30, diante do União Barbarense, outro clube que está enfrentando problemas neste início de Campeonato Paulista. O técnico Polozi pediu demissão por causa da falta de condições do clube contratar novos reforços. Para este jogo, o time será dirigido por Barbosa, ex-ponta direita do XV de Piracicaba. Se perder o jogo, Fito Neves também perde o emprego na Matonense. O jogo começa mais cedo a pedido da diretoria local, que espera levar mais torcida ao campo. União São João X Portuguesa Santista - O estádio Hermínio Ometto, em Araras, vai reunir amanhã dois clubes que precisam da vitória. O União busca a reabilitação, após perder para o Rio branco por 3 a 1. A sua maior esperança é a provável estréia do meia Nem, revelação contratada junto ao Londrina-PR. Ele depende ainda de uma liberação, que deve ser conseguida nesta quarta-feira cedo. A Santista está com técnico novo. A diretoria demitiu Joãozinho Rosa para a entrada de Gilberto Costa, que deve manter a mesma base dos últimos jogos. O objetivo principal é evitar novo vexame, após a derrota para o América, por 7 a 0, em Rio Preto.