Líderes sul-africanos pedem mais apoio popular à Copa

"Vamos mostrar para o mundo quem somos nós, o quanto nós somos orgulhosos como nação. Temos de apoiar todas as seleções, mas ainda mais os Bafana Bafana [apelidado dado ao time sul-africano]", disse o presidente Zuma.

Uma das preocupações do comitê organizador é o ritmo das vendas de ingressos entre os moradores do país. Apesar de terem preços e condições especiais de compra (os mais baratos custam US$ 19), os sul-africanos ainda não esgotaram as entradas.

"Não é importante apenas que os sul-africanos comprem ingressos, mas também que eles deem apoio à seleção", afirmou Danny Jordaan. Na Copa das Confederações, em junho, os estádios vazios preocuparam a Fifa, que chegou a distribuir entradas para as partidas a fim de diminuir o vexame.

Para Jordaan, uma boa oportunidade de os sul-africanos mostrarem seu apoio à seleção acontecerá na sexta-feira, quando os olhos do mundo vão se voltar para o país, no sorteio dos grupos da Copa. "Gostaria que todos os sul-africanos vestissem a camisa da seleção na sexta-feira. Que todos saiam às ruas com bandeiras e cantem o hino do país", pediu o dirigente.