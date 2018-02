Líderes vencem e mantêm ponta na A3 A sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 serviu para confirmar a superioridade dos líderes. No Grupo 1, o XV de Jaú chegou à sua quinta vitória ao passar, mesmo fora de casa, pelo Jaboticabal, por 3 a 2, neste domingo cedo. No sábado , pelo Grupo 2, o Palmeiras B manteve os 100% de aproveitamento ao golear, no Parque Antártica, o Grêmio Mauaense, por 4 a 0. O XV de Jaú lidera com 15 pontos, enquanto o Jaboticabal permanece com apenas quatro pontos. A Ferroviária se reabilitou após duas derrotas, para XV de Piracicaba e Monte Azul, ao vencer em casa o Rio Claro, por 2 a 0, chegando aos seis pontos. O Monte Azul manteve a vice-liderança, com 10 pontos, ao empatar fora de casa, por 1 a 1, com o Barretos, agora com quatro pontos. No sábado, Independente, com sete, e SEV, com três pontos e ainda na lanterna, empataram sem gols, em Limeira. No Grupo 2, exceto a goleada do Palmeiras B, que chegou à sua sexta vitória consecutiva no sábado, os outros resultados foram equilibrados e apertados neste domingo. O São Vicente aproveitou bem o fator campo para vencer, por 1 a 0, ao Ecus, de Suzano. O time da Baixada Santista é vice-líder, com 13 pontos. Em Indaiatuba, o Primavera conseguiu sua primeira vitória ao fazer em casa 1 a 0 sobre o lanterna Taboão da Serra. Em casa, o ECO-Osasco só empatou por 1 a 1 com o forte time do Itararé, terceiro colocado, com 11 pontos. À tarde, em São José dos Campos, o São José sofreu sua segunda derrota seguida, desta vez por 2 a 0 para o Grêmio Barueri, que estreou o técnico José Carlos Fescina. Nesta primeira fase, os quatro primeiros colocados passam à segunda fase. Os últimos dois serão rebaixados para a Série B em 2005. O Grupo 1 tem nove participantes depois da desistência da Internacional de Bebedouro. Classificação: Grupo 1 - 1) XV de Jaú 15; 2) Monte Azul 10; 3) XV de Piracicaba 8; 4) Rio Claro e Independente 7; 6) Ferroviária 6; 7) Jaboticabal e Barretos 4; 9) SEV 3. Grupo 2 - 1) Palmeiras B 18 pontos; 2) São Vicente 13; 3) Itararé 11; 4) São José 8; 5) Barueri, Ecus e ECO 7; 8) Primavera 5; 9) Mauaense 2; 10) Taboão da Serra 1.