Líderes vencem fora na Série B-1 O Palmeiras-B venceu o Sertãozinho por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira, na casa do adversário, e manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série B-1 ao lado do Osasco - que, também atuando fora de casa - venceu o Guapira, por 1 a 0. As duas equipes somam agora 27 pontos ganhos. Mas o destaque da rodada foi a goleada do Barretos, vice-líder com 24 pontos, sobre a Mauense (8), vice-lanterna, por 7 a 2, em Mauá. Num jogo equilibrado, o Batatais (22) venceu o Tupã (13), por 3 a 2. O Velo Clube (20) venceu o XV de Caraguatatuba(11), por 2 a 0, melhorando bem sua situação na tabela. O Palestra (16) deu sinais de recuperação ao golear por 4 a 1 o Guarulhos, lanterna com apenas seis pontos. A instável Ferroviária venceu em casa o Fernandópolis por 2 a 0, recuperando-se na competição. A equipe de Araraquara tem agora 15 pontos, enquanto o Fernandópolis continua com 11 pontos. Resultados da rodada - Batatais 3 x 2 Tupã; Guapira 0 x 1 EC Osasco; Mauaense 2 x 7 Barretos; Palestra 4 x 1 Guarulhos; Sertãozinho 1 x 2 Palmeiras-B; Velo Clube 2 x 0 XV de Caraguatatuba e Ferroviária 2 x 0 Fernandópolis. Classificação -1) Palmeiras-B e EC Osasco 27 pontos; 3) Barretos 24; 4) Sertãozinho 23; 5) Batatais 22; 6) Velo Clube 20; 7) Palestra 16; 8) Ferroviária 15; 9) Guapira 12; 11) Fernandópolis, Lemense e XV de Caraguatatuba 11; 14) Mauaense 8 e 15) Guarulhos 6.