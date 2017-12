Líderes vencem jogos na Série B-1 O Campeonato Paulista da Série B-1, quarta divisão, apresentou neste domingo a vantagem dos primeiros colocados que mantiveram suas posições. O líder Osasco ampliou sua vantagem ao ganhar do Barretos, por 2 a 0, na casa do adversário. O Osasco tem 46 pontos na classificação geral. A 20ª rodada teve a média de quatro gols por jogo. Em Sertãozinho, o time da casa manteve a vice-liderança ao vencer o Batatais por 3 a 2. No Parque Antártica, o Palmeiras B só precisou do primeiro tempo para fazer dois gols em cima do Tupã: 2 a 1. Outro destaque da rodada foi a vitória do XV de Caraguá, fora de casa, sobre o Fernandópolis, por 4 a 2. Na outra ponta da tabela, o lanterna Guarulhos perdeu mais uma, desta vez para a Lemense, por 5 a 2. Resultados: Mauaense (4) 2 x 2 (5) Guapira (Sábado), Sertãozinho 3 x 2 Batatais, Ferroviária 1 x 0 Velo Clube, Fernandópolis 2 x 4 XV de Caraguatatuba, Palmeiras-B 2 x 1 Tupã, Lemense 5 x 2 Guarulhos e Barretos 0 x 2 Osasco. Confira a classificação da Série B-1: 1) Osasco - 46 pontos 2) Sertãozinho - 44 pontos 3) Palmeiras-B - 43 pontos 4) Barretos - 41 pontos 5) Palestra - 33 pontos 6) Ferroviária - 32 pontos 7) Velo Clube - 28 pontos 8) Batatais - 27 pontos 9) Lemense - 25 pontos 10) XV de Caraguatatuba - 23 pontos 11) Fernandópolis - 20 pontos 12) Tupã - 19 pontos 13) Guapira - 19 pontos 14) Mauaense - 16 pontos 15) Guarulhos - 13 pontos