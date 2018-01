Líderes vencem na Copa Estado Os líderes confirmaram seu favoritismo, ao vencerem neste domingo pela 15ª rodada da Copa Estado de São Paulo. No clássico do ABC, o Santo André venceu o São Caetano B, por 3 a 0, mantendo a liderança geral, com 39 pontos no Grupo 1. O curioso é que a partir desta semana o time principal do Santo André vai se concentrar no Campeonato Brasileiro da Série C, ficando ao time de juniores a missão de brigar pelo título. No Grupo 2, o líder Ituano sofreu, mas venceu o Rio Branco, por 2 a 1, em Americana, virando com dois gols nos últimos minutos. Em Araraquara, Ferroviária e XV de Jaú empataram, por 3 a 3. No Grupo 3, o Araçatuba não conseguiu superar a defesa do líder Marília B, com o empate sem gols sendo o resultado mais justo. O Marília manteve a liderança, com 29 pontos, um a mais que o Olímpia que empatou em casa sem gols com o Noroeste. O clássico regional, em Mirassol, foi emocionante. O time da casa venceu por 2 a 1, mas todos os gols saíram no final. Rafael abriu o placar para o Rio Preto, aos 40 minutos, mas Lucas Rota virou aos 43 e 46 minutos do segundo tempo. Pelo Grupo 4, o Comercial se mantém na ponta, com 36 pontos, depois da vitória, sexta-feira, por 3 a 1, sobre a vice-líder Matonense, com 29 pontos. Confira os resultados da 15ª rodada: Santo André 3 x 0 São Caetano B; São Bento 1 x 0 Juventus; São Paulo B 4 x 1 Nacional; ECO 2 x 1 Atlético Sorocaba, Rio Branco 1 x 2 Ituano; Guarani B 0 x 1 Rio Claro; XV Piracicaba 0 x 0 Palmeiras B; Ferroviária 3 x 3 XV Jaú; Araçatuba 0 x 0 Marília B; Mirassol 2 x 1 Rio Preto; América 6 x 1 Paraguaçuense; Comercial 3 x 1 Matonense; Sertãozinho 1 x 0 Francana; Inter Bebedouro 1 x 6 Jaboticabal; Taquaritinga 1 x 6 Barretos e Olímpia 0 x 0 Noroeste. Classificação: Grupo 1 - 1) Santo André 39; 2) Juventus 25; 3) Atlético Sorocaba 23; 4) ECO 19; 5) São Bento e São Paulo B 18; 7) São Caetano B 15; 8) Nacional 8. Grupo 2 - 1) Ituano 32; 2) Rio Claro 23; 3) Rio Branco 22; 4) Palmeiras B e XV de Piracicaba 20; 6) Guarani B e Ferroviária 18; 8) XV de Jaú 7. Grupo 3 - 1) Marília B 29; 2) Olímpia 28; 3) Noroeste 24; 4) Araçatuba 22; 5) Mirassol 21; 6) América 18; 7) Rio Preto 14; 8) Paraguaçuense 6. Grupo 4 - 1) Comercial 36; 2) Matonense 29; 3) Sertãozinho 25; 4) Jaboticabal 23; 5) Barretos 22; 6) Francana 13; 7) Inter Bebedouro 12; 8) Taquaritinga 5.