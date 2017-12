Líderes vencem na Copa Interior Jaboticabal e Nacional mantiveram a liderança da Copa Interior, respectivamente, nos Grupos 1 e 2, ao vencerem nesta quarta-feira na 11ª rodada. Os dois times aproveitaram bem a chance de atuar em casa. O Jaboticabal fez 2 a 1 no lanterna Rio Preto, enquanto o Nacional também conseguiu o mesmo placar sobre o São Bento. Um dos destaques da rodada foi a goleada do vice-líder Barretos sobre o Internacional de Bebedouro, por 4 a 1, num jogo de seis pontos. No jogo dos lanternas do Grupo 2, o Independente venceu o União Mogi por 3 a 0, em Mogi das Cruzes. O XV de Jaú perdeu outra em casa: 2 a 1 para o Flamengo de Guarulhos. Os dois primeiros colocados vão disputar as semifinais e brigar pelo título. Estes foram os resultados da 11ª rodada: Nacional 2 X 1 São Bento, Taubaté 2 X 1 Sertãozinho, Noroeste 2 X 0 Francana, XV de Jaú 1 X 2 Flamengo, Barretos 4 X 1 Internacional, Jaboticabal 2 X 1 Rio Preto, União Mogi 0 X 3 Independente e Mirassol 1 X 1 Bandeirante. Confira a classificação: Grupo 1 - 1) Jaboticabal 23 pontos; 2) Barretos 19; 3) Inter Bebedouro 18; 4) Mirassol 18; 5) Bandeirante 17; 6) Francana 13; 7) Noroeste 11; 8) Rio Preto 6. Grupo 2 - 1) Nacional 29 pontos; 2) São Bento 22; 3) Flamengo 21; 4) Sertãozinho 18; 5) Taubaté 15; 6) XV de Jaú 11; 7) Independente 9; 8) União Mogi 1