Líderes vencem na rodada da Série B-1 Mesmo conseguindo outra goleada dentro do Campeonato Paulista da Série B-1, o Palmeiras B, que fez 8 a 1 no Guarulhos, continua em terceiro lugar na classificação, com 35 pontos. O líder Osasco (38) ficou com o ponto extra depois de empatar com o Fernandópolis, em 2 a 2 - 5 a 4 nos pênaltis. O Palmeiras se mantém empatado na terceira colocação com o Sertãozinho, que ganhou do Palestra por 2 a 0. O vice-líder Barretos, jogando fora de casa, também conseguiu vencer o Tupã, por 1 a 0, chegando aos 37 pontos. A Mauaense surpreendeu o sexto colocado Batatais ao vencer pelo placar de 2 a 0, deixando a lanterna do campeonato para o Guarulhos. Esse jogo foi realizado na cidade de Leme, porque o Batatais perdeu seu mando. O XV de Caraguatatuba também se deu bem, vencendo a Lemense, por 2 a 1. Resultados da rodada: Palmeiras-B 8 X 1 Guarulhos, Tupã 0 X 1 Barretos, Fernandópolis (4) 2 X 2 (5) Osasco, XV de Caraguatatuba 2 x 1 Lemense, Sertãozinho 2 X 0 Palestra, Batatais 0 X 2 Mauaense, Ferroviária 2 X 0 Guapira. Confira a classificação: 1)EC Osasco, 38 pontos 2)Barretos, 37 pontos 3)Sertãozinho e Palmeiras-B, 35 pontos 5)Palestra, 27 pontos 6)Batatais e Velo Clube, 26 pontos 8)Ferroviária, 24 pontos 9)XV de Caraguatatuba, 20 pontos 10)Lemense, 17 pontos 11)Fernandópolis, 15 pontos 12)Tupã e Guapira, 14 pontos 14)Mauaense, 11 pontos 15)Guarulhos, 10 pontos