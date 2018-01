Líderes vencem na Série B-3 Os líderes do Grupo 1 e 2 confirmaram o favoritismo e golearam seus adversários neste domingo, em jogos pelo Campeonato Paulista da Série B-3. Pelo Grupo 1, o Joseense fez 4 a 0 no lanterna União Suzano, enquanto o Comercial de Tietê fez 5 a 1 no Gazeta. O time de São José dos Campos é o único time invicto na competição. Os gols do Joseense foram marcados Danilo, Wendell, Fabinho e Denílson. No Grupo 2, o Comercial de Tietê venceu por 5 a 1 o Gazeta. Os gols do líder foram marcados por Marco Aurélio, Róbson, Diones, Valdecir e Baiano. A Ponte Preta -Sumaré venceu o Osan por 4 a 3 e assumiu a vice-liderança do Grupo 1, com 27 pontos. A Ponte foi beneficiada pela derrota do Paulista de Caieiras para o União do Vale por 4 a 0. O Águas de Lindóia empatou em 2 a 2 Ginásio Pinhalense e acabou derrotado nos pênaltis por 2 a 1. O Corinthians-B venceu o Catanduvense por 3 a 1, assumindo a vice-liderança do Grupo 2, com 28 pontos. Confira os resultados: Comercial de Tietê 5 x 1 Gazeta; Corinthians-B 3 x 1 Catanduvense; Ginásio Pinhalense 2 (2) x 2 (1) Águas de Lindóia; Jacareí 1 (3) x (2) 1 Guaçuano; Joseense 4 x 0 União Suzano; Montenegro 1 (2) x 1(3) Itararé; Osan 3 x 4 Ponte Preta-Sumaré; Paulistano 4 x 2 Grêmio Barueri; Pirassunguense 0 (3) x 0 (2) Elosport; Prudentino 2 (1) x (3) 2 União Iracemapolense; Ranchariense 0 x 1 Andradina; Serra Negra 1 (7) x 1 (6) Amparo; União do Vale 4 x 0 Paulista de Caieiras e Vocem 1 x 3 Tanabi.