Líderes vencem no Campeonato Inglês Os três primeiros colocados venceram seus jogos nesta quinta-feira pelo Campeonato Inglês. Na abertura da 18ª rodada, o Chelsea levou um susto, mas venceu o Fulham por 3 a 2 e se manteve na liderança com 49 pontos. O Manchester United, ao contrário, não encontrou dificuldades para superar West Bromwich. Jogando em casa, venceu por 3 a 0 e se manteve na vice-liderança, só que a nove pontos do líder. Por fim, o Liverpool bateu o Newcastle por 2 a 0 e conservou a terceira posição. Depois de abrir 2 a 0 - com gols de Gallas e Lampard - o Chelsea relaxou e por pouco não acabou sendo castigado. O Fulham reagiu, foi para o ataque e chegou ao empate, gols de McBride e Helguson. O Chelsea, no entanto, tomou coragem e chegou à vitória com gol do argentino Hernan Crespo aos 29 minutos da etapa final. Manchester United confirmou amplamente o favoritismo e venceu o jogo com facilidade. Goleou com gols de Scholes, Ferdinand e Van Nistelrooy. O O Liverpool derrotou o Newcastle com gols de Gerrard e Given (contra), ambos no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe chegou aos 34 pontos ganhos. É o mesmo número do Tottenham, que venceu o Birmingham também por 2 a 0, mas o Liverpool tem uma vitória a mais. Com gol do espanhol Reyes, o Arsenal venceu o Charlton por 1 a 0 e chega aos 29 pontos ganhos. A rodada teve ainda as vitórias do Blackburn por 2 a 0 sobre o Middlesbrough e a de 4 a 3 do Wigan sobe o Manchester City. Portsmouth e West Ham empataram por 1 a 1 e Sunderland e Bolton empataram por 0 a 0.