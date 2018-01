Líderes vencem no Paulista da Série B1 Santa Ritense e Ecus venceram seus jogos pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série B1, neste domingo, e lideram seus grupos na competição. Em Santa Rita do Passa Quatro, os donos da casa venceram a Linense por 3 a 1 e roubaram a liderança do time de Lins. Pela Grupo 2, o Ecus se manteve na liderança, ao vencer o Palestra, de São Bernardo do Campo, por 2 a 0. O Primavera, que segue na sua cola, venceu o Grêmio Mauaense por 1 a 0. Confira os resultados: Tupã 1 x 2 Velo Clube; Lemense 2 x 2 Monte Azul; Santa Ritense 3 x 1 Linense; Fernandópolis 0 x 0 Batatais; Primavera 1 x 0 Mauaense; Ecus 2 x 0 Palestra; União Mogi 4 x 2 XV Caraguá e Guarulhos 0 x 1 Capivariano. Classificação - Grupo 1 - 1) Santa Ritense 19; 2) Linense 18; 3) Batatais 15; 4) Tupã 12; 5) Lemense e Velo Clube 9; 7) Fernandópolis e Monte Azul 8; Grupo 2 - 1) Ecus 21; 2) Primavera 20; 3) Capivariano 15; 4) Mauaense 11; 5) Palestra e União Mogi 10; 7 ) XV Caraguá e Guarulhos 5.