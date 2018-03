Líderes venceram na Série B2 Os líderes do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B2, Itararé e Grêmio Barueri, venceram pela 11ª rodada completada neste domingo. Por enquanto só os dois estão classificados para a segunda fase, que reunirá os quatro primeiros colocados de cada grupo. Pelo Grupo 2, o Barueri venceu o Jabaquara, por 2 a 0, enquanto o Itararé goleou o Campo Limpo por 5 a 1. No Grupo 1, o líder e já classificado Águas de Lindóia empatou sem gols com o Penapolense, em Penápolis. O Serra Negra só empatou em casa com o Radium por 1 a 1 e agora divide a vice-liderança com o Jalesense, ambos com 20 pontos. Confira os resultados da 11ª rodada: Penapolense 0 x 0 Águas de Lindóia, Jalesense 2 x 2 Pirassununguensse, Joseense 1 x 0 Guarujá, Serra Negra 1 x 1 Radium, Elosport 3 x 2 Campinas, Grêmio Barueri 2 x 0 Jabaquara, Lençoense 2 x 1 Guaçuano e Itararé 5 x 1 Campo Limpo. Classificação: Grupo 1 - 1) Águas de Lindóia 23 pontos; 2) Serra Negra, 3) Jalesense 20; 4) Penapolense 17; 5) Pirassununguense 15; 6) Lençoense 10; 7) Radium 8; 8) Guaçuano 6. Grupo 2 - 1) Itararé 28 pontos; 2) Grêmio Barueri 24; 3) Elosport 18; 4) Campo Limpo 16; 5) Joseense 14; 6) Campinas e Jabaquara 11; 8) Guarujá 4.