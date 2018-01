Lídio Toledo sofre ataque cardíaco O médico Lídio Toledo, que já trabalhou no Botafogo e na seleção brasileira, está internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele sofreu um ataque cardíaco, apresenta insuficiência coronariana aguda e deverá ser submetido a uma operação para a colocação de pontes de safena, possivelmente no sábado. Toledo foi o responsável pela escalação de Ronaldo na final da Copa da França, em 1998, já que considerou o jogador em condições de atuar na decisão, apesar de ter tido uma convulsão na concentração horas antes da partida.